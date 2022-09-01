Четверг, 1 сентября, 2022
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«Скопинский маньяк» под домашним арестом выходил в интернет

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, которому заменили домашний арест на реальный, во время пребывания под домашним арестом выходил в интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является, а это запрещено, рассказала РИА Новости представитель СУСК по Рязанской области.

«Он общался, в том числе, со свидетелем по уголовному делу. Домашний арест предусматривает наложение определенных ограничений на поведение… выход в интернет, общение с участниками уголовного судопроизводства по данному делу — обвиняемый эти запреты нарушил», — заявила РИА Новости представитель СУСК.

Мохов стал участником уголовного дела после произошедшего в его доме ночью 2 августа убийства. Один из гостей убил собутыльника, хозяин дома помогал спрятать тело.

Труп обнаружили через несколько дней во дворе заброшенного дома. На маньяка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ об укрывательстве преступления. Суд отправил его под домашний арест.

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