Ветеран ярославского футбола Владимир Чуркин скончался на 69-м году жизни

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В субботу, 17 апреля, в Ярославле скончался известный в местных круг ветеран футбола Владимир Чуркин. Об этом сообщает группа клуба «Шинник» в ВК.

Владимир Чуркин был еще и директором учебно-тренировочной базы «Белкино».

— С глубоким прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни не стало легендарного ветерана ярославского футбола Владимира Дмитриевича Чуркина, — говорится в сообщении.

Мужчина играл в «Шиннике» в 70-80-е годы. На воротах он стоял на протяжении 16-ти сезонов: с 1971 по 1986 годы. В составе команды Чуркин провел 523 матча, что составляет третий результат среди всех футболистов клуба.

После окончания спортивной карьеры мужчина работал в ЦПЮФ «Шинник», с 2010 года был тренером вратарей ярославской команды. С 2018 года занимался должность директора учебно-тренировочной базы «Белкино».