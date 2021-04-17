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Ветеран ярославского футбола Владимир Чуркин скончался на 69-м году жизни

Елена Лобанова
Фото из социальных сетей
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В субботу, 17 апреля, в Ярославле скончался известный в местных круг ветеран футбола Владимир Чуркин. Об этом сообщает группа клуба «Шинник» в ВК. 

Владимир Чуркин был еще и директором учебно-тренировочной базы «Белкино». 

— С глубоким прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни не стало легендарного ветерана ярославского футбола Владимира Дмитриевича Чуркина, — говорится в сообщении. 

Мужчина играл в «Шиннике» в 70-80-е годы. На воротах он стоял на протяжении 16-ти сезонов: с 1971 по 1986 годы. В составе команды Чуркин провел 523 матча, что составляет третий результат среди всех футболистов клуба. 

После окончания спортивной карьеры мужчина работал в ЦПЮФ «Шинник», с 2010 года был тренером вратарей ярославской команды. С 2018 года занимался должность директора учебно-тренировочной базы «Белкино». 

— Наш клуб и вся спортивная общественность области выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Ярославский футбол понес большую утрату, — говорится в сообщении.

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