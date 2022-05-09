Скончался клирик Вознесенского храма Спасска Павел Шаров

В понедельник, 9 мая, в возрасте 63 лет скончался клирик Вознесенского храма Спасска иерей Павел Шаров, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил соболезнования родным и близком покойного.

Божественная литургия и отпевание состоится 11 мая в Вознесенском храме Спасска. Литургия начнётся в 8:00, отпевание — примерно в 10:00.

Павел Шарок также известен как краевед, автор книг об истории Спасского края. Материалы из его работ учителя часто использовали на уроках. В 2013 году священнослужитель стал почётным гражданином Спасского района.