Скончался бывший главврач больницы №11 города Рязани Николай Барсук

Скончался Николай Савельевич Барсук, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

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Барсук Николай Савельевич, 1940 года рождения, родился в п. Жилево Ступинского района Московской области. В 1965 году окончил Рязанский медицинский институт им. И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». С 1965 года по 1968 год был главным врачом Чапаевской участковой больницы Михайловского района Рязанской области, с 1968 года по 1977 год – главным врачом Михайловской ЦРБ, с 1977 года по 1982 год – заведующим отделом здравоохранения Рязанского облисполкома.

В должности главного врача Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница №11» Барсук Н.С. работал с 1982 года по 2010 год. Под его руководством больница стала одним из лучших медицинских учреждений города.

За большой вклад в развитие практического здравоохранения Рязани и Рязанской области ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» в 2005 году стала лауреатом Международной премии «Профессия – жизнь». Как руководитель учреждения, лауреата Международной премии, Николай Савельевич награжден орденом «За честь, доблесть, созидание, милосердие».

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В 2006 году под его руководством больница была награждена Золотой медалью французской «Ассоциации содействия промышленности» за успешную реализацию коллективом больницы новых проектов в клинической медицине и правильную социальную политику.

Главной отличительной чертой Барсука Н.С. являлся новаторский стиль работы, который выражался во внедрении новых методов и новых технологий в диагностике и лечении больных, в научных исследованиях и разработках в области здравоохранения. Николай Савельевич имел ученую степень кандидата медицинских наук, высшую квалификационную категорию по организации здравоохранения, печатные работы.

За свой профессионализм и реальный вклад в развитие практической медицины Николай Савельевич Барсук имел высокие награды: ему было присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», награжден орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России». Он являлся членом – корреспондентом Международной Академии информатизации, в течение 8 лет являлся президентом ассоциации социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения Рязанской области. С 2000 г. по 2004 г. был депутатом Рязанского городского Совета, курировал вопросы социально-культурной сферы. С 2011 г. по 2016 г. возглавлял Рязанское региональное отделение Российского Красного Креста, входил в состав комиссии по вопросам гуманитарной и технической помощи при Правительстве Рязанской области.

Прощание состоится 21 апреля в конференц-зале (2 этаж) Городской клинической больницы №11 в 9.00.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.