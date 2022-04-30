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Суббота, 30 апреля, 2022

СК опубликовал видео задержания вооруженного жителя Читы, державшего сына в заложниках 

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СК опубликовал видео задержания вооруженного жителя Читы, державшего сына в заложниках 

Александр Ильин
Фото: t.me/sledcom_press

Следственный комитет показал видео задержания 35-летнего жителя Читы, который взял в заложники своего 3-летнего сына. Ролик опубликован в Telegram-канале ведомства. 

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На кадрах видно, что для проникновения в жилище правоохранители использовали болгарку. Внутри квартире был обнаружен обрез, которым мужчина угрожал ребёнку. 

«С ребёнком работают медики, организована психологическая помощь», — говорится в сообщении СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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