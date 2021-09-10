СК опубликовал видео допроса педофила из Ленобласти

СУ СКР по Ленинградской области разместило в сети ролик с допросом педофила, который заманил в свою квартиру 10-летнюю девочку. Об этом сообщает Regnum.

В ролике подозреваемый отвечает на вопрос следователя, зачем он присылал школьнице свои откровенные фотографии.

«Мне было просто интересно», — говорил мужчина.

По версии правоохранителей, 33-летний житель Ленобласти долгое время вёл интимную переписку с девочкой в соцсетях. 9 сентября ему удалось заманить её в свою квартиру, где он проживал с родственниками. По данным следствия, подросток не подвергся физическому насилию. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.