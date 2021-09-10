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Пятница, 10 сентября, 2021
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СК опубликовал видео допроса педофила из Ленобласти

Александр Ильин
СК опубликовал видео допроса педофила из Ленобласти
Фото: СУ СКР по Ленинградской области

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СУ СКР по Ленинградской области разместило в сети ролик с допросом педофила, который заманил в свою квартиру 10-летнюю девочку. Об этом сообщает Regnum.

В ролике подозреваемый отвечает на вопрос следователя, зачем он присылал школьнице свои откровенные фотографии. 

«Мне было просто интересно», — говорил мужчина.

По версии правоохранителей, 33-летний житель Ленобласти долгое время вёл интимную переписку с девочкой в соцсетях. 9 сентября ему удалось заманить её в свою квартиру, где он проживал с родственниками. По данным следствия, подросток не подвергся физическому насилию. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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