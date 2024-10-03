Съёмки 24-го сезона сериала «Тайны следствия» завершились в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились съемки 24-го сезона культового сериала «Тайны следствия» (+16), сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Новый сезон — новые тайны, коварные преступления и сложнейшие дела. Но проницательный и бескомпромиссный старший следователь Мария Швецова и ее команда профессионалов не оставят преступникам ни единого шанса избежать наказания!

Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер — Максим Демченко.

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость — Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека — полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична…

Максим Демченко, режиссер: «Приступая к съемкам очередного сезона, мы всегда думаем о том, чем будем удивлять зрителей. Меняются преступления, меняется среда, объекты, персонажи. Мы закручиваем интересные интриги, добавляем экшна, трюковых сцен. Но, когда в кадр входят Мария Сергеевна, Кораблёв, Курочкин, Панов, Платонов, появляется удивительное ощущение уюта. Главный козырь этого проекта в том, что все герои — любимые, домашние в хорошем смысле этого слова. Глядя на них на экране, мы понимаем, что жизнь продолжается. И, конечно, продолжается личная жизнь наших персонажей — это та зона, за которой зритель очень следит. В основном это касается Марии Сергеевны, для нее мы придумали множество различных поворотов и перипетий».

Анна Ковальчук: «Мария Сергеевна по-прежнему пользуется старыми методами в расследовании преступлений, и самое главное ее оружие — это интуиция. Она интуитивно чувствует, в какую сторону нужно идти, чтобы размотать преступный клубок, и четко следует этому пути, даже если с ней не соглашаются коллеги, если начальство ведет по другой линии. Но помимо того, что наш сериал славится раскрытием интересных запутанных уголовных дел, зрителям, конечно, очень интересна личная жизнь Марии Сергеевны. И могу заинтриговать, сказав, что в новом сезоне она будет очень насыщенной. Давненько с Марией Сергеевной не происходило таких перемен, таких бурь в личной жизни!».