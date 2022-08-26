Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области взяли под контроль – Малков

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуацию с бушующими лесными пожарами в регионе взяли под контроль. Видео с обращением к рязанцам он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Малков отметил, что 25 августа удалось выйти на планомерную работу по ликвидации огня. По всем направлениям продолжаются усиливаться группировки.

Высказался также Павел Малков и о переносе празднования Дня города. Он поддержал решение администрации Рязани и добавил, что задача сейчас – преодолеть сложившуюся в Рязанской области ЧС.