Пятница, 26 августа, 2022
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Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области взяли под контроль – Малков

Фото из Телеграм канала Сергея Собянина

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что ситуацию с бушующими лесными пожарами в регионе взяли под контроль. Видео с обращением к рязанцам он опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Малков отметил, что 25 августа удалось выйти на планомерную работу по ликвидации огня. По всем направлениям продолжаются усиливаться группировки.

Высказался также Павел Малков и о переносе празднования Дня города. Он поддержал решение администрации Рязани и добавил, что задача сейчас – преодолеть сложившуюся в Рязанской области ЧС.

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