Четверг, 25 мая, 2023
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Синоптики предупредили рязанцев об ухудшении погоды

7info

По сообщению синоптиков, до конца суток 25 мая с сохранением ночью 26 мая на территории Рязани ожидаются кратковременные дожди. Днем – грозы, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

В такую погоду рязанцев просят проявлять осторожность и бдительность. Горожанам рекомендуют быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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