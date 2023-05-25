Синоптики предупредили рязанцев об ухудшении погоды

По сообщению синоптиков, до конца суток 25 мая с сохранением ночью 26 мая на территории Рязани ожидаются кратковременные дожди. Днем – грозы, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

В такую погоду рязанцев просят проявлять осторожность и бдительность. Горожанам рекомендуют быть внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.

Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также парковаться вдалеке от деревьев и слабо укрепленных конструкций.