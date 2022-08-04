Синоптик Тишковец предупредил россиян о «температурном форсаже»

Лето в августе включило «температурный форсаж», рассказал радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, с наступлением августа мы пересекли так называемый климатический экватор, тем не менее, свои позиции лето сдавать не собирается.

Погода включила «температурный форсаж». Сейчас воздух прогревается до 27-29 градусов, дальше будет ещё жарче. Во второй половине августа ожидается жара выше 30 градусов.

В центральной России тридцатиградусная жара ожидается уже 5–6 августа. Такая температура выше климатической нормы на 4-5 градусов.