Синоптик Тишковец дал прогноз на ближайшую зиму, многих он порадует

Ждать ли аномально морозной зимы после тёплого сентября. На этот вопрос ответил синоптик Евгений Тишковец.

— По моим прогнозам, зима в любом случае будет теплее, чем это предусмотрено климатическими нормами, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». — Превышение над нормой составит примерно 2-3 градуса, но не больше.

По мнению эксперта, дефицита снега не случится. Его количество будет близко к средним показателям для зимнего сезона. То есть снега будет ровно столько, сколько нужно.

Однако состояние атмосферы будет весьма неустойчивым. Именно такие зимы у нас в последние годы: оттепели чередуются с морозами, потом идут снегопады, потом снова теплеет.

Отметим, что метеорологи могут давать лишь приблизительные прогнозы на столь далёкий срок. Что будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.