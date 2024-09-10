Вторник, 10 сентября, 2024

Синоптик Тишковец дал прогноз на ближайшую зиму, многих он порадует

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Ждать ли аномально морозной зимы после тёплого сентября. На этот вопрос ответил синоптик Евгений Тишковец.

— По моим прогнозам, зима в любом случае будет теплее, чем это предусмотрено климатическими нормами, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». — Превышение над нормой составит примерно 2-3 градуса, но не больше.

По мнению эксперта, дефицита снега не случится. Его количество будет близко к средним показателям для зимнего сезона. То есть снега будет ровно столько, сколько нужно.

Однако состояние атмосферы будет весьма неустойчивым. Именно такие зимы у нас в последние годы: оттепели чередуются с морозами, потом идут снегопады, потом снова теплеет.

Отметим, что метеорологи могут давать лишь приблизительные прогнозы на столь далёкий срок. Что будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Мужчина заявил о надругательстве четверых шестиклассников над его 7-летней дочерью

В Нижнем Тагиле отцу четырех детей дали срок за изнасилование

Праздник «Краски жизни» состоялся в Рязанском МКЦ

Военкоров шокировал ад, который творится на оставленных позициях ВСУ

Белгородцы потребовали объяснений от советника курского губернатора Алехина

Бороздят просторы Вселенной: Wink.ru представляет тизер и постер фантастического сериала «Подростки в космосе»

Волгоградца задержали за видео с оскорблениями России и Путина

Выпущенного на волю стерха из Окского заповедника убили браконьеры

В школе № 63 в Рязани открылся детский технопарк «Кванториум»

В Рязанской области стаи оленьих кровососок нападают на людей

В Рязанской области гражданин Узбекистана всё лето насиловал двух мальчиков

Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию