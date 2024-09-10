Синоптик Тишковец дал прогноз на ближайшую зиму, многих он порадует

Ждать ли аномально морозной зимы после тёплого сентября. На этот вопрос ответил синоптик Евгений Тишковец.
По мнению эксперта, дефицита снега не случится. Его количество будет близко к средним показателям для зимнего сезона. То есть снега будет ровно столько, сколько нужно.
Однако состояние атмосферы будет весьма неустойчивым. Именно такие зимы у нас в последние годы: оттепели чередуются с морозами, потом идут снегопады, потом снова теплеет.
Отметим, что метеорологи могут давать лишь приблизительные прогнозы на столь далёкий срок. Что будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.