7.2 C
Рязань
Воскресенье, 18 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Сильный ураган прошел по Пронскому району

Елена Лобанова
Фото ИД "Пресса"
- Advertisement -

В субботу, 17 апреля, в Пронский район нагрянул сильный ураган. Он валил деревья, срывал крыши и провода. Об этом сообщает ИД «Пресса». 

В райцентре на площади Новой ветер повалил гнилое дерево. Оно упало на провода и оставило без света половину поселка. Немало досталось и селам Синь, Семенск, Октябрьское. 

Именно на Октябрьский приходится эпицентр урагана. Там у 93-летней бабушки ветром сорвало половину крыши, а по улицам летали теплицы. В Семенске деревья упали прямо на дорогу. 

Полгорода без света оставил и ураган в Новомичуринске. Ветер срывал карнизы с окон и выбивал балконные рамы. Порывы достигали такой силы, что сбивали прохожих с ног и разметали кучи мусора. 

На одной из улиц ураган с корнем вырвал одну из сосен на аллее, а у водохранилища раздробил гигантский тополь. Кроме того, микрорайон Б два часа сидел без света.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]