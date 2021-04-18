Сильный ураган прошел по Пронскому району

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В субботу, 17 апреля, в Пронский район нагрянул сильный ураган. Он валил деревья, срывал крыши и провода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В райцентре на площади Новой ветер повалил гнилое дерево. Оно упало на провода и оставило без света половину поселка. Немало досталось и селам Синь, Семенск, Октябрьское.

Именно на Октябрьский приходится эпицентр урагана. Там у 93-летней бабушки ветром сорвало половину крыши, а по улицам летали теплицы. В Семенске деревья упали прямо на дорогу.

Полгорода без света оставил и ураган в Новомичуринске. Ветер срывал карнизы с окон и выбивал балконные рамы. Порывы достигали такой силы, что сбивали прохожих с ног и разметали кучи мусора.

На одной из улиц ураган с корнем вырвал одну из сосен на аллее, а у водохранилища раздробил гигантский тополь. Кроме того, микрорайон Б два часа сидел без света.