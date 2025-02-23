Сильная вспышка произошла на Солнце 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, на Солнце произошла мощная вспышка. Об этом сообщили учёные Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

— 23 февраля в 05.13 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 (N25W82) зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты, — говорится в сообщении.

Вспышки на Солнце и магнитные бури: что происходит и как это влияет на Землю

На Солнце регулярно происходят мощные вспышки – выбросы энергии, которые сопровождаются выбросом солнечного вещества и потоками заряженных частиц. Эти процессы могут повлиять на Землю, вызывая магнитные бури.

Солнечная активность связана с магнитными полями, которые время от времени переплетаются и высвобождают огромные запасы энергии. Вспышки могут быть разной силы: от слабых до очень мощных. Самые сильные выбросы вызывают выброс корональной массы — облаков плазмы, которые могут достичь Земли.

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Как это влияет на Землю?

Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитным полем Земли. Это может привести к:

Магнитным бурям – возмущениям в магнитном поле планеты, которые могут влиять на спутники, радиосвязь и электросети.

– возмущениям в магнитном поле планеты, которые могут влиять на спутники, радиосвязь и электросети. Полярным сияниям – красивым свечениям в небе, которые появляются, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с атмосферой.

Опасны ли магнитные бури?

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно. Однако у метеозависимых людей могут возникнуть головные боли, слабость и перепады давления. Кроме того, сильные бури могут повредить спутники и привести к сбоям в навигационных системах.

Ученые наблюдают за активностью Солнца с помощью спутников, но точный прогноз пока невозможен. Если вспышка уже произошла, специалисты могут заранее предупредить о приближающейся магнитной буре.

Активность Солнца изменяется циклично, и в ближайшие годы она будет нарастать. Это значит, что магнитные бури могут случаться чаще.