Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области 6 марта

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Жителей Рязани и области просят соблюдать меры предосторожности:

Не находиться рядом с рекламными конструкциями, крышами зданий, деревьями и линиями электропередачи.

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По возможности ограничить время нахождения на улице.

На случай отключения электроэнергии держите под рукой фонарь и запас батареек.

Не используйте открытый огонь для освещения — это может привести к пожару.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, срочно звоните:

Пожарная охрана и спасатели: 01 (с мобильного — 101).

Единый номер экстренных служб: 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.

Будьте внимательны и берегите себя!