Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области 6 марта

По данным филиала ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 марта на территории Рязанской области местами ожидается усиление западного ветра с порывами до 12-17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.
Жителей Рязани и области просят соблюдать меры предосторожности:
Не находиться рядом с рекламными конструкциями, крышами зданий, деревьями и линиями электропередачи.
По возможности ограничить время нахождения на улице.
На случай отключения электроэнергии держите под рукой фонарь и запас батареек.
Не используйте открытый огонь для освещения — это может привести к пожару.
Если вы стали свидетелем или участником происшествия, срочно звоните:
Пожарная охрана и спасатели: 01 (с мобильного — 101).
Единый номер экстренных служб: 112.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.
Будьте внимательны и берегите себя!