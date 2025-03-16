Шоу «Суперстар!»: кто покинет проект, решила Наташа Королёва

Пятый сезон шоу «Суперстар!» (16+) на НТВ в самом разгаре. В новом выпуске, посвященном легендарным хитам прошлых лет, участники исполнили песни, которые знакомы и любимы всей страной.

Судьи на этой неделе были щедры на высокие оценки. Сразу пять из шести конкурсантов — Азиза, Ксения Георгиади, Ираклий Пирцхалава, Сергей Челобанов и Маргарита Суханкина — получили по 8 баллов. Сергей Минаев отстал на один балл.

По итогам семи недель лидерство в турнирной таблице удержала Азиза с 55 баллами. Аутсайдерами стали Сергей Минаев и Ираклий Пирцхалава, набравшие по 50 баллов.

Реклама

Как жюри приняло решение?

Согласно правилам шоу, если два участника набирают одинаковое количество очков, судьи голосуют за того, кого хотят спасти. Если голоса жюри делятся поровну (2:2), последнее слово остается за ведущей Наташей Королёвой. Так случилось и на этот раз — именно она приняла финальное решение, оставив в проекте Ираклия Пирцхалаву.

Наташа Королёва, ведущая «Суперстар!»:

«Я выросла в СССР, и у нас был завет: „Молодым везде у нас дорога, а старикам везде у нас почет“. Мне кажется, что небольшая музыкальная дорога на нашем проекте необходима именно Ираклию. Так чувствует мое сердце. А Серегу мы провожаем с бурными аплодисментами».

Реакция Сергея Минаева

Прощаясь со сценой шоу, Сергей Минаев поблагодарил всех за поддержку и поделился своими впечатлениями от участия:

Сергей Минаев:

«Эта сцена подарила мне столько прекрасных моментов. Я исполнял репертуар, не свойственный мне. Это было очень интересно — как будто входишь в воду, не умея плавать. Фантастический опыт!».