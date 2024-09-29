SHOT: житель Тюмени избил пожилую мать погибшего участника СВО

В Тюмени мужчина несколько раз ударил мать погибшего участника спецоперации по голове на выходе из магазина, пишет SHOT.

Как рассказала сама 52-летняя женщина, в тот вечер она гуляла с собакой и хотела купить батарейки. В магазин можно была зайти с домашним животным. Вскоре в очереди оказался незнакомец, от которого разило перегаром.

«Он втиснулся без очереди, но его не обслужили. Тогда стал буянить и орать, почему, мол, в магазине собака», – заявила женщина.

Агрессивный мужчина накинулся на животное на улице, а также ударил попытавшуюся защитить его хозяйку. Пенсионерка обратилась в больницу с ушибами. Она написала заявление в полицию.

Ее сын был старшим лейтенантом, он погиб в зоне СВО.