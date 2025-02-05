Среда, 5 февраля, 2025
-1.2 C
Рязань
Новости мира

SHOT: Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ

powder

Владимир Зеленский пригрозил Верке Сердючке (артисту Андрею Данилко) мобилизацией в ряды ВСУ, его не выпускают из страны, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 51-летнему исполнителю запрещают покидать Украину ради выступлений на корпоративах. Ему можно лишь выступать за границей на концертах в поддержку Незалежной.

«Сердючку на фронт никто не посылает, отправляют воевать лишь информационно — на «нужных» режиму мероприятиях. А если ослушается, то поедет на ЛБС через ТЦК», — говорится в публикации.

При этом на выступлениях за рубежом Данилко сопровождает прикомандированный человек.

Реклама

Частный тур Сердючки в США в 2023 году отменили из-за попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.