SHOT: Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ

Владимир Зеленский пригрозил Верке Сердючке (артисту Андрею Данилко) мобилизацией в ряды ВСУ, его не выпускают из страны, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, 51-летнему исполнителю запрещают покидать Украину ради выступлений на корпоративах. Ему можно лишь выступать за границей на концертах в поддержку Незалежной.
При этом на выступлениях за рубежом Данилко сопровождает прикомандированный человек.
Частный тур Сердючки в США в 2023 году отменили из-за попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны.