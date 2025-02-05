SHOT: Зеленский пригрозил Верке Сердючке мобилизацией в ВСУ

Владимир Зеленский пригрозил Верке Сердючке (артисту Андрею Данилко) мобилизацией в ряды ВСУ, его не выпускают из страны, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 51-летнему исполнителю запрещают покидать Украину ради выступлений на корпоративах. Ему можно лишь выступать за границей на концертах в поддержку Незалежной.

«Сердючку на фронт никто не посылает, отправляют воевать лишь информационно — на «нужных» режиму мероприятиях. А если ослушается, то поедет на ЛБС через ТЦК», — говорится в публикации.

При этом на выступлениях за рубежом Данилко сопровождает прикомандированный человек.

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Частный тур Сердючки в США в 2023 году отменили из-за попадание Данилко и его команды под призывной возраст и запрет на выезд из страны.