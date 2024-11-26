Вторник, 26 ноября, 2024
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SHOT: певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус из-за онкологии

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Алексей Самохин
Image by pressfoto on Freepik

Медики поставили певцу Александру Буйнову паллиативный статус, сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, у музыканта последняя стадия онкологии, при которой не идёт речь об излечении и ремиссии.

По данным SHOT, Буйнову поставили диагноз — рак предстательной железы IV степени. В ноябре, из-за ухудшившегося состояния, Александр лежал в стационаре. 74-летнему артисту выписали необходимые препараты и лекарства на «экстренный случай», если станет совсем плохо.

SHOT напоминает, что в 2011 году Буйнов сообщал, что у него началась ремиссия, но потом состояние певца ухудшилось.

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