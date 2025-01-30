Школьники познакомятся с классикой отечественного кино о Великой Отечественной войне

Члены Молодёжного парламента при РГД реализовывают проект «Фильмография Победы», приуроченный к празднованию 80-летия Победы. Его участниками станут рязанские старшеклассники. Об этом ребята рассказали главе муниципального образования, председателю Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой в рамках личного приёма.

«Фильмография Победы» познакомит школьников с классикой отечественного кино о Великой Отечественной войне, сформирует у подростков духовно-нравственные и культурные ценности. Татьяна Панфилова поддержала предложение ребят.

«Вопрос патриотического воспитания становится особенно актуальным в современном обществе. Ваш проект поможет формированию у подростков чувства сопричастности к героической истории нашей страны и гордости за свою Родину», — отметила Татьяна Панфилова.

Также обсудили возможность совместной работы в рамках реализации этого проекта с руководителем городского управления образования и молодёжной политики Татьяной Сарычевой.