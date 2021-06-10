Шесть рязанских улиц остались без холодной воды

В Рязани шесть улиц остались без холодной воды, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. К устранению аварии специалисты приступили утром 10 июня.
До 17.00 воды не будет на улицах Пронская и Хлебная.
Кроме того, как сообщает мэрия, без воды до 17.00 также остались следующие адреса:
- улица Электрозаводская, д. 54, д. 54а, д. 54в, д. 54г, д. 56 (школа №14), д. 79, д. 81,
- улица Новая, д. 102,
- улица Урицкого, д. 14 корп. 3,
- улица Лермонтова, д. 15.