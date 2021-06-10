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Четверг, 10 июня, 2021
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Шесть рязанских улиц остались без холодной воды

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Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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В Рязани шесть улиц остались без холодной воды, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Причина – аварийно-восстановительные работы на водопроводе. К устранению аварии специалисты приступили утром 10 июня.

До 17.00 воды не будет на улицах Пронская и Хлебная.

Кроме того, как сообщает мэрия, без воды до 17.00 также остались следующие адреса:

  • улица Электрозаводская, д. 54, д. 54а, д. 54в, д. 54г, д. 56 (школа №14), д. 79, д. 81,
  • улица Новая, д. 102,
  • улица Урицкого, д. 14 корп. 3,
  • улица Лермонтова, д. 15.

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