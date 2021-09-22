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Среда, 22 сентября, 2021
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Шесть муниципальных предприятий Рязани закончили полугодие с убытками

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Шесть муниципальных предприятий Рязани закончили полугодие с убытками

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В среду, 22 сентября, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской гордум депутаты рассмотрели отчетность муниципальных предприятий Рязани за первое полугодие. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Начальник управления экономики и цифрового развития городской администрации Ирина Гончарова сообщила, что 9 предприятий — «РГРЭС», «РМПТС», «Водоканал города Рязани», «КОМПЛЕКС», «ЖКУ № 22», «РСУ № 1», «КВЦ», «Центр энергоснабжения», «Хлебозавод № 3» — получили прибыль в размере 209 млн рублей.

Предприятия «УРТ», «МКЦ», «АРС», «УКС», «Эколозащита», «Детское питание» и сработали с убытком в 21 млн рублей. Совокупный финансовый результат — 188 млн рублей.

Депутаты задали представителям администрации вопросы по каждому предприятию.

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