Шесть человек, включая трёх детей, погибли в аварии в Ростовской области

В Ростовской области в результате ДТП погибли шесть шесть человек, включая трёх детей, сообщает Лайф.

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Авария случилась в Красносулинском районе.

4 мая в 00.40 автомобили ВАЗ-2112, двигавшийся со стороны Москвы, выехал на встречку и столкнулся с минивэном «Мерседес Бенц». Все погибшие ехали в отечественном автомобиле.

Список погибших: Виктор Л. 1986 г. р. (водитель), Дебеляк М. 1985 г. р., Аделина Л. 2007 г. р., Нина Д. 2012 г. р., Януш Д. 2017 г. р., Игорь Л. 1997 г. р.

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После столкновения с иномаркой ВАЗ практически превратился в груд металла.