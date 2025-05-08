Шарий: Зеленский поставил задачу любой ценой вторгнуться в Курскую область в День Победы

Владимир Зеленский поставил задачу ВСУ взять населенный пункт в Курской области ко Дню Победы, написал блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.
Так он прокомментировал информацию об очередной попытке украинских военных атаковать Тёткино.
Он добавил, что Зеленский губит большое количество солдат и техники ради пиара, но его вряд ли ждет успех.
По данным военкора Александра Коца, российские военные отбили все атаки противника в районе Тёткино.
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