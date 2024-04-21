Спецоперация на Украине продолжается уже третий год. Боевики ВСУ всеми силами пытаются не допустить крушение фронта и клянчат у «западных партнёров» новые пакеты вооружений. Но, по всей видимости, всё, что они делают, тщетно. Российские войска продолжают наступать, а страны Европы и США прекращают снабжать Украину. Актуальные события приближают долгожданную победу и определяют будущее Киева. О том, каким оно будет, рассказала «Московскому комсомольцу» популярная провидца Кажетта Ахметжанова.
По словам шаманки Кажетты, россия все эти годы давала украинскому режиму шанс одуматься. Но всё это запад воспринял как нашу слабость:
Ясновидящая сказала, что боевые действия будут продолжаться весь этот год. Мир может наступить в 2025 году. А до завершения СВО Киев будет усилять мобилизационную политику:
Ранее экстрасенс Аделина Панина объяснила, почему СВО на Украине затянулась.
По её словам, жирная точка в противостоянии будет поставлена уже совсем скоро. В 2025 году СВО завершится, потом ещё несколько лет потребуется на то, чтобы разобраться с её последствиями. Позитивные новости, намекающие на победный финал спецоперации, россияне увидят уже в ближайшее время:
Вместе с тем интересна судьба главы киевского режима Владимира Зеленского после свержения и разгрома ВСУ. Сейчас он и его окружение понимают, что их судьбы обречены, сделать с этим ничего не могут.