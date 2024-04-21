Спецоперация на Украине продолжается уже третий год. Боевики ВСУ всеми силами пытаются не допустить крушение фронта и клянчат у «западных партнёров» новые пакеты вооружений. Но, по всей видимости, всё, что они делают, тщетно. Российские войска продолжают наступать, а страны Европы и США прекращают снабжать Украину. Актуальные события приближают долгожданную победу и определяют будущее Киева. О том, каким оно будет, рассказала «Московскому комсомольцу» популярная провидца Кажетта Ахметжанова.

По словам шаманки Кажетты, россия все эти годы давала украинскому режиму шанс одуматься. Но всё это запад воспринял как нашу слабость:

— Поэтому больше никаких послаблений для той стороны не будет. Наши военные уже доказали всему миру: русская армия – одна из самых мощных в мире. События на фронте, которые происходят в последний год, это нам продемонстрировали. Вскоре произойдет переломный момент: Россия освободит большие территории. Я вижу, что судьба Киева уже решена. Он вернется домой, в Россию. Сил и средств у наших военных для этого достаточно, — говорит шаманка.

Ясновидящая сказала, что боевые действия будут продолжаться весь этот год. Мир может наступить в 2025 году. А до завершения СВО Киев будет усилять мобилизационную политику:

— При этом наши успехи будут продолжаться, — уверена экстрасенс. – Киевский же режим неудачи на фронте будет пытаться компенсировать разного рода провокациями. Нам нужно быть предельно осторожными. Я вижу, что они будут пытаться организовывать террористические акты в наших крупных городах. Особое внимание нам нужно уделить электростанциям и водным сооружениям, — говорит она.

Ранее экстрасенс Аделина Панина объяснила, почему СВО на Украине затянулась.

— Россия на самом деле очень гуманно себя ведёт в отношении Украины и справедливо относится ко всему, стараясь не причинить большой урон. Даже лидеры недружественных стран это прекрасно понимают. Именно из-за этого СВО длится уже больше двух лет, — объясняет Панина

По её словам, жирная точка в противостоянии будет поставлена уже совсем скоро. В 2025 году СВО завершится, потом ещё несколько лет потребуется на то, чтобы разобраться с её последствиями. Позитивные новости, намекающие на победный финал спецоперации, россияне увидят уже в ближайшее время:

— Переломного момента, который будет ознаменовывать начало конца, ждать осталось недолго, — говорит ясновидящая. — Это случится совсем скоро — конец апреля — май. Тогда во всём мире даже самые главные наши противники поймут: победить Россию на поле боя никому не удастся. В ближайшее время так мы сможем наблюдать изменения не только на фронте, но и в правительственной верхушке Украины. Управление страной перейдет в другие руки. Вот эти события станут началом конца.

Вместе с тем интересна судьба главы киевского режима Владимира Зеленского после свержения и разгрома ВСУ. Сейчас он и его окружение понимают, что их судьбы обречены, сделать с этим ничего не могут.