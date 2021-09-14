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Вторник, 14 сентября, 2021
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Сезон рыбатлона завершится спиннинговым чемпионатом 25 сентября в Рязани

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Сезон рыбатлона завершится спиннинговым чемпионатом 25 сентября в Рязани

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В субботу 25 сентября состоится завершающее рыбатлонный сезон-2021 соревнование.  В этот день в Рязани с 13:00 пройдет ежегодный чемпионат по спиннинговому рыбатлону.

Состязаться в поимке рыбы на спиннинг и беге будет на новом месте – Рюминском пруду у гостиничного комплекса «Конюшенный двор». Регистрация участников идет на главной странице сайта rybatlon.ru.

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие спиннингисты, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Призов, как всегда на рыбатлоне, будет много. Для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Бег пройдет по специальным беговым дорожкам Мемориального парка, круг составит примерно 1 километр.

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание чемпионата по спиннинговому рыбатлону-2021:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров;

14:00 – старт;

16:00 – завершение ловли, штрафной круг;

16:30 – награждение;

16:45 – завершение.

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главные партнеры – инвестиционная компания «ФИНАМ»; питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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