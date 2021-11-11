Сержант из Сочи получил срок за издевательства и ослепление сослуживца

Сочинский гарнизонный военный суд вынес приговор сержанту по фамилии Карасев, которого признали виновным в избиении сослуживца, пишет Интерфакс.

Инцидент произошел 24 марта. Как стало известно, контрактник находился в наряде и стал издеваться над призывником, поскольку тот не пришел вовремя.

Подчеркивается, что сначала злоумышленник нанес побои потерпевшему, после чего стал светить лазерной указкой в глаза солдату. В итоге военнослужащий лишился зрения.

Карасева приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.