Сергей Светлаков пригласил Бурака Озчивита сыграть в продолжении «Беляковых в отпуске»

В преддверии премьеры фильма «Беляковы в отпуске» (16+) в кинотеатрах, продюсер картины Сергей Светлаков рассказал о планах снять продолжение. Одну из ролей во второй части может сыграть звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь» Бурак Озчивит.

«Вторая часть будет сниматься в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита сыграть мужа героини Маши Горбань. Но пока это разговор про вторую часть, а пока давайте смотреть первую», – обратился Светлаков к своим подписчикам.

Бурак Озчивит в последние годы регулярно бывает в России. Он выступает перед поклонниками, а также участвует в киноконцертах «Музыка турецких сериалов». Кроме того, актёр неоднократно заявлял о готовности сняться в российском кино.

Сюжет фильма «Беляковы в отпуске» разворачивается в Турции, куда вместе с семьёй приехал тот самый телезритель из Таганрога Сергей Юрьевич Беляков. Однако глава семейства случайно перепутал даты и забронировал отель на следующий год. В итоге Беляковым приходится в буквальном смысле искать себе крышу над головой, изображать успешную семью перед своими друзьями Дубравиными, а также скрываться от управляющего отеля, который горит желанием отправить Беляковых обратно в Россию.

Семью Беляковых сыграли Сергей Светлаков, Светлана Листова и Александр Новиков. Роли тех самых Дубравиных исполнили Андрей Мерзликин, Мария Горбань и Маргарита Галич. Турецкого управляющего отеля Али сыграл квнщик Рухин Магеррамов.

Производством комедии занималась студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссёр ленты – Александр Назаров (обладатель Гран-При кинофестиваля «Короче»), для которого фильм стал режиссёрским дебютом в полнометражном кино. Съёмки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.