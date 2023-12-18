Сергей Слизов победил на досрочных выборах главы Милославского поселения

В Рязанской области завершился подсчёт голосов на досрочных выборах главы Милославского сельского поселения. Результаты сообщил телеграм-канал регионального Избиркома.

Победителем с большим отрывом стал представитель «Единой России» Сергей Слизов, набравший 82,70% (282 голоса).

Второе место у кандидата от ЛДПР. За Николая Степанова проголосовали 7,92% (27 человек).

Самовыдвиженец Владимир Давыдов набрал 26 голосов (7,62%).

Явка на выборах составила 62,80%.

— Обращений от участников избирательного процесса в избирательные комиссии не поступало, — сообщает Избирком.