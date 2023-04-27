Сергей Миронов выразил соболезнования близким погибшего в Новой Каховке однопартийца
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам руководителя общественной приёмной СРЗП в Херсонской области Сергея Тветинского, который погиб, подорвавшись на мине в городе Новая Каховка.
По словам лидера социалистов, в Калининграде Тветинский боролся с несправедливостью и злоупотреблениями, оказывая бесплатную помощь нуждающимся. Когда началась специальная военная операция на Украине, Тветинский уехал в Новороссию, работал в военно-гражданской администрации города Скадовска, затем возглавил общественную приемную СРЗП в Херсонской области.