Сергей Миронов выразил соболезнования близким погибшего в Новой Каховке однопартийца

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам руководителя общественной приёмной СРЗП в Херсонской области Сергея Тветинского, который погиб, подорвавшись на мине в городе Новая Каховка.

«Сегодня на своем боевом посту погиб наш соратник и товарищ Сергей Петрович Тветинский. Он хорошо знал и любил свою Родину, родился в Белоруссии, работал и жил на Крайнем Севере, в Калининграде и на Херсонщине. Есть расхожее выражение „неравнодушный человек“, но неравнодушие зачастую выражается лишь в эмоциях и словах. Неравнодушие Сергея Петровича выражалось в делах и поступках, его патриотизм был деятельным и самоотверженным», — подчеркнул парламентарий.

По словам лидера социалистов, в Калининграде Тветинский боролся с несправедливостью и злоупотреблениями, оказывая бесплатную помощь нуждающимся. Когда началась специальная военная операция на Украине, Тветинский уехал в Новороссию, работал в военно-гражданской администрации города Скадовска, затем возглавил общественную приемную СРЗП в Херсонской области.

«Все эти месяцы Сергей Петрович, невзирая на опасность, неустанно колесил по городам и селам, обеспечивая гуманитарную помощь жителям региона, и погиб во время очередной такой поездки. Наш долг перед памятью этого замечательного человека и гражданина — продолжать его дело, продолжать работать ради процветания края, с которым Сергей Петрович Тветинский связал свою яркую жизнь», — заключил Миронов.