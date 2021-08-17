Сентябрьский рыбатлон пройдет около красивейшей усадьбы под Рязанью

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Традиционный Кубок главы администрации Спасского района по рыбатлону (он же — 4 этап 2021) пройдет в субботу 4 сентября с 13:00 в 60 километрах от Рязани в селе Кирицы на местном большом пруду в непосредственной близости от грандиозной усадьбы барона фон Дервиза. Регистрация участников идет на главной странице сайта rybatlon.ru

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Призов организаторы обещают вновь очень много! С участника требуется только поплавочная телескопическая удочка от 2,5 до 6 метров длиной, а вся наживка (два вида) будет предоставлена организаторами. Беговой круг составит не более одного километра.

Как всегда, для девушек предусмотрено отдельное награждение с яркими цветочными композициями и призами. Также будет проведено и специальное детское награждение для участников до 12 лет. Как и в прошлом году, на Кубок главы администрации Спасского района приглашены к участию и сап-серферы – люди на сап-досках, которые стартуют в общем масс-старте, но будут не бежать, а плыть по пруду на своих досках.

От площади Театральной в Рязани будет организован бесплатный автобус. Отправление от Театра драмы в 10:00 в Кирицы, и обратно в Рязань в 17:00, сразу после церемонии награждения.

Все вопросы касательно любой темы рыбатлона обсуждаются в группе «В контакте» https://vk.com/rybatlon. Узнать все подробности и зарегистрироваться на соревнования можно также по телефону Горячей Линии рыбатлона 8-910-563-1-533.

Расписание Кубка главы администрации Спасского района (4 этапа-2021)

10:00 — бесплатный автобус от Рязанского театра драмы

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли, штрафной круг

16:30 – награждение

17:00 – бесплатный автобус до Рязани

Генеральный партнёр – ООО «РАЗБЕРДЕЕВСКОЕ»

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «AZOR FISHING», компания «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».