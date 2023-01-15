Воскресенье, 15 января, 2023
Татьяна Проводина

Семья священника из Рязанской области стала победителем шоу «Поём на кухне всей страной»

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Источник: группа Первый канал ВКонтакте

В финале шоу «Поём на кухне всей страной» на Первом канале 15 января наградили две команды – семью Кулагиных и семью Соляковых.

Финал проходил в три этапа. Вначале команды полным составом спели по одной песне. Семья рязанского священника Дионисия Солякова исполнила «Гляжу в озёра синие», а семья Валентины Кулагиной – «На тропинке».

Во втором этапе соревновались солисты коллективов. Валентина Кулагина спела «Частушки», а Дионисий Соляков – «Я назову тебя зоренькой».

На третьем этапе Кулагины и Соляковы спели «Шумел камыш» и «Ах ты, степь широкая». Победа присуждена обеим семьям.

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