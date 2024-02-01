Четверг, 1 февраля, 2024
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Семья Чкалова отреклась от правнучки за призыв нанести ядерный удар по Москве

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Правнук Валерия Чкалова Игорь раскритиковал слова родственницы Дарьи Богдановой, призвавшей нанести ядерный удар по Москве, пишет МК.

Накануне 35-летняя правнучка советского летчики выступила с такой идеей, чтобы завершить конфликт на Украине.

«Дарья стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга – экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение», – пояснил Игорь Чкалов.

По его словам, остальная часть семьи не разделяет позиции Богдановой, которая давно проживает в Бельгии и имеет гражданство Израиля.

Чкалов добавил, комментируя слова родственницы, что здравомыслящий человек заявить подобное не может.

Слова Богдановой планируют проверить на предмет государственной измены.

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