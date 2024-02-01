Семья Чкалова отреклась от правнучки за призыв нанести ядерный удар по Москве

Правнук Валерия Чкалова Игорь раскритиковал слова родственницы Дарьи Богдановой, призвавшей нанести ядерный удар по Москве, пишет МК.
Накануне 35-летняя правнучка советского летчики выступила с такой идеей, чтобы завершить конфликт на Украине.
По его словам, остальная часть семьи не разделяет позиции Богдановой, которая давно проживает в Бельгии и имеет гражданство Израиля.
Чкалов добавил, комментируя слова родственницы, что здравомыслящий человек заявить подобное не может.
Слова Богдановой планируют проверить на предмет государственной измены.
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