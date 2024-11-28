Семьи Рязанской области получили региональные награды 28 ноября. От имени Губернатора Павла Малкова участников торжественной церемонии вручения региональных наград, организованной в соответствии с целями национального проекта «Демография» и приуроченной к Дню матери, приветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.
На торжественную церемонию были приглашены многодетные семьи, в которых воспитываются дети, добившиеся высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Также чествовали супружеские пары, прожившие в браке 50 лет и более.
Заместитель председателя правительства Наталья Суворова выразила слова благодарности рязанцам за сохранение семейных ценностей и традиций, за всестороннее развитие и достойное воспитание молодого поколения.
По словам Натальи Суворовой, положительной тенденцией 2024 г. стало увеличение числа многодетных семей в Рязанской области. В этом году в рамках национального проекта «Демография» начала работу Школа будущих родителей. Для представителей старшего поколения реализуется программа «Активное долголетие – «Здоровая Рязань»».В ходе торжественной церемонии семьи из Рязани, Сасовского, Скопинского и Спасского районов были отмечены региональными наградами. Им вручен почетный знак губернатора «За веру и добродетель», премия Рязанской области «Признание». Участники – лауреаты и призеры международных конкурсов выступили с творческими номерами.