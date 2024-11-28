Семьи Рязанской области получили региональные награды 28 ноября. От имени Губернатора Павла Малкова участников торжественной церемонии вручения региональных наград, организованной в соответствии с целями национального проекта «Демография» и приуроченной к Дню матери, приветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

На торжественную церемонию были приглашены многодетные семьи, в которых воспитываются дети, добившиеся высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Также чествовали супружеские пары, прожившие в браке 50 лет и более.

Заместитель председателя правительства Наталья Суворова выразила слова благодарности рязанцам за сохранение семейных ценностей и традиций, за всестороннее развитие и достойное воспитание молодого поколения.

– Семья – самое главное в жизни каждого человека. Мы создаем большие возможности для рязанских семей: при поддержке федерального центра и нацпроекта «Демография» развиваем сферу социальной поддержки, учреждения здравоохранения и образования. Скоро открываем обновленный Центр дополнительного образования «Гелиос», где дети будут заниматься в современных лабораториях. Для каждой мамы важно, чтобы ребенок был счастлив и нашел свое признание, – подчеркнула Наталья Суворова. Она также пригласила собравшихся к участию в форумах проекта «Рязанская семейная губерния».

По словам Натальи Суворовой, положительной тенденцией 2024 г. стало увеличение числа многодетных семей в Рязанской области. В этом году в рамках национального проекта «Демография» начала работу Школа будущих родителей. Для представителей старшего поколения реализуется программа «Активное долголетие – «Здоровая Рязань»».В ходе торжественной церемонии семьи из Рязани, Сасовского, Скопинского и Спасского районов были отмечены региональными наградами. Им вручен почетный знак губернатора «За веру и добродетель», премия Рязанской области «Признание». Участники – лауреаты и призеры международных конкурсов выступили с творческими номерами.