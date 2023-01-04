Жители Башкирии жалуются на проблему, с которой столкнулись их мобилизованные родственники, написал портал news102.ru.

Члены семей военнослужащих отметили, что на протяжении трех месяцев их готовили в артиллеристы, а отправляют в пехоту.

«Они не отказываются идти, но пехота и артиллеристы — это разные вещи. К пехоте их не готовили, и не выдали должного обмундирования», — пояснила одна из местных жительниц.

Другая женщина заявила о проблемах со снабжением и спросила, куда ей обратиться для решение вопроса.