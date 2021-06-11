Сбер выяснил, как рязанцы видят финансовую независимость

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56% жителей Рязани считают себя финансово независимыми выяснила СК «Сбербанк страхование жизни» накануне Дня России (Дня независимости). В среднем по стране этот показатель составляет 63%. Материальную свободу, по мнению рязанцев, прежде всего дают достойная зарплата, недвижимость для сдачи в аренду, а также накопления и инвестиции.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт во Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске (74%).

Респонденты полагают, что в среднем жители нашей страны становятся финансово независимыми к 26 годам. В то же время возраст, в котором участники опроса сами стали или хотели бы стать материально свободными, ниже — 24,4 года. Жители Рязани обретают или хотят обрести финансовую независимость к 25,4 годам.

По мнению рязанцев, финансово независимый человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 61% опрошенных из этого города), живёт в собственном жилье (54%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (52%), много путешествует по миру (42%), имеет возможность помогать родным (25%), а также получает пассивный доход от инвестиций и накоплений (21%).

Обрести финансовую независимость позволяет достойная зарплата, считают 75% опрошенных из Рязани. 27% заявили о важности недвижимости для сдачи в аренду, 26% — инвестиций и накоплений. По мнению жителей Рязани, необходимый размер зарплаты для финансовой свободы – 45,2 тыс. рублей, а накоплений – 2,61 млн рублей.