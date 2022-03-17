С рязанскими студентам провели разъяснительную беседу об экстремизме и фейковых новостях

Члены Общественного совета при УМВД России по Рязанской области и сотрудники полиции провели разъяснительную беседу со студентами юридического института РГУ имени С.А. Есенина, сообщает пресс-служба УМВД.

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В ходе встречи член Общественного совета при УМВД Любовь Ларина напомнила, что в нынешних условиях важно фильтровать получаемую информацию, изучать и анализировать новости.

«Сегодня все мы, а особенно молодое поколение, которое много времени проводит в сети Интернет, ежедневно получает огромный поток информации, который оказывает серьезное влияние на настроение общества. Поэтому в этой стезе важно научить студентов ориентироваться в этом обилие инфоповодов, объяснить, где можно узнать достоверную информацию, а также разъяснить учащимся, какие последствия могут последовать за публикацию и распространение фейковых новостей», — сказала Ларина.

Студентам также разъяснили понятие «экстремизм», предупредили об опасности невнимательного использования материалов в Интернете, указали на необходимость толерантного отношения к окружающим.

Уточняется, что встречи членов Общественного совета при УМВД России по Рязанской области и сотрудников полиции с молодежью проходят во всех районах области.