Татьяна Проводина

С начала года в Скопинском районе остановили 71 водителя без водительских прав

Статистика аварий с участием несовершеннолетних неутешительна. Только за июль на подконтрольной территории ОГИБДД МО России «Скопинский» зарегистрировано 4 ДТП, в которых дети были водителями скутеров и  мопедов.

Старший инспектор Скопинского ОГИБДД Олег Гуров напомнил родителям несовершеннолетних, что передача транспортного средства детям – уже угроза их жизни и здоровью.

Олег Гуров: «Если взрослый человек, садясь за руль, готов к управлению автомобилем, мотоциклом, то ребёнок в силу возраста не понимает ответственности. Не зная ПДД, он или попадёт в ДТП, или спровоцирует его»

За езду без прав малолетним водителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Оплачивают его чаще всего родители. Также родителям – владельцам ТС придётся выплатить ещё 30 тысяч рублей за его передачу лицу без водительского удостоверения.

С начала года в Скопинском районе остановили 71 водителя без водительских прав
С начала года в Скопинском районе остановили 71 водителя без водительских прав
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