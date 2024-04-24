Среда, 24 апреля, 2024

С 25 мая на трёх улицах Рязани запретят остановку и парковку транспорта

Автор: Кристина Аманн

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С 25 мая в Рязани запретят парковку транспорта на трёх улицах, сообщает сайт городской администрации.

Запреты введут на улице Берёзовой в районе конечной остановки общественного транспорта, вдоль фасада дома № 17 на Первомайском проспекте, а также около дома № 28 на улице Ленина.

В первых двух случаях кроме запрещающих дорожных знаков установят предупреждение о возможной эвакуации транспорта. На улице Ленина запретят остановку.

Кроме того, у дома № 39 на Московском шоссе организуют одностороннее движение на участке и в направлении от улицы Западной.

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