С 16 сентября начнется аудит электричек «Рязань- Сасово»

В Рязанской области приводят в порядок пригородные электропоезда. Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

После того, как из Рязани в Москву отправились новые электрички, по словам губернатора, поступило много сообщений от жителей о состоянии поездов на других маршрутах. Поэтому приняли решение проводить аудит электропоездов. Отмечается, что все технические параметры и текущее состояние составов будут проверены во время сезонного комиссионного осмотра.

Аудит начнется с электричек «Рязань — Сасово». По словам губернатора, по ним было больше всего обращений. К аудиту приступят 16 сентября.