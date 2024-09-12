Четверг, 12 сентября, 2024

С 16 сентября начнется аудит электричек «Рязань- Сасово»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязанской области приводят в порядок пригородные электропоезда. Об этом на своей странице в Telegram-канале сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков.

После того, как из Рязани в Москву отправились новые электрички, по словам губернатора, поступило много сообщений от жителей о состоянии поездов на других маршрутах. Поэтому приняли решение проводить аудит электропоездов. Отмечается, что все технические параметры и текущее состояние составов будут проверены во время сезонного комиссионного осмотра.

Аудит начнется с электричек «Рязань — Сасово». По словам губернатора, по ним было больше всего обращений. К аудиту приступят 16 сентября.

— Усилим контроль за уборкой поездов, будем опираться на обращения жителей. Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Центральной пригородной пассажирской компании, ОАО «РЖД», Минтранса Рязанской области и общественности. Комиссия будет регулярно проводить осмотры подвижного состава и обеспечит оперативное устранение выявленных недостатков, — пишет Павел Малков.

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