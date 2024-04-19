Пятница, 19 апреля, 2024

С 1 января 2025 года в Рязанской области начнётся регистрация домашних животных

Автор: 7info

Опубликовано

С 1 января 2025 года в Рязанской области начинает действовать порядок регистрации домашних животных. Проект постановления ГУ ветеринарии опубликован на сайте правительства региона.

Из текста документа следует, что регистрация собак на территории Рязанской области будет обязательной, других видов домашних животных — добровольной.

Регистрация производится в электронном виде. Животное включают в соответствующий реестр, владелец получает необходимую выписку. Подать заявление владелец сможет в офисах МФЦ, а также в ветеринарных учреждениях.

Государственная регистрация домашнего животного осуществляется в течение десяти календарных дней со дня представления заявления.

Регистрация домашних животных осуществляется бесплатно. А вот чип придётся покупать за деньги.

Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак.

После смерти домашнего животного его необходимо будет снять с учёта.

Порядок регистрации домашних животных на территории Рязанской области

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