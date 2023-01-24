Вторник, 24 января, 2023
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С 1 февраля в рязанских МФЦ организуют предоставление мер поддержки участникам СВО

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Офис МФЦ, фото: vk.com/shvakovaya

C 1 февраля по поручению губернатора Павла Малкова в отделениях МФЦ организуют предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции. Об этом написала ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Юлия Швакова.

По словам Шваковой, всего для участников спецоперации сейчас действует 49 мер поддержки, 13 из них уже предоставляет МФЦ. Со следующего месяца добавится ещё 21 услуга, 15 оставшихся оказываются в проактивном режиме.

Полная информация об услугах появится на сайте МФЦ до конца января.

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