С 1 апреля в Рязани платежи за газ вновь начнут принимать в КВЦ

Пункты приёма платежей КВЦ в Рязани с 1 апреля вновь начнут принимать деньги населения за газ. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

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Епихина напомнила, что решение об отмене приёма платежей для многих рязанцев, особенно пожилых людей, вызвало не только неудобства, но и дополнительные расходы.

— Граждане столкнулись с тем, что при оплате услуг через Почту России и кредитные организации взимается дополнительная плата в размере 3%, — написала Епихина.

По её словам, 29 марта о недопустимости такой ситуации на заседании правительства региона заявил губернатор Николай Любимов. После этого зампред Евгений Беленецкий доложил о возобновлении приёма платы в КВЦ с 1 апреля.