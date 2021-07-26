Рязанскую ледовую арену «Айсберг» уличили в превышении уровня шума — СМИ

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Сотрудник управления Роспотребнадзора зафиксировал превышение уровня шума от ледовой арены «Айсберг» в Рязани. Об этом сообщила «Новая газета».

С жалобой в ведомство обратилась жительница соседнего дома по улице 2-я Линия по имени Наталья. Замеры проводились ночью 23 июля. Вместо допустимых ночью 30 дБ, инспектор зафиксировал шумометром 45 дБ. Источник шума — холодильная установка на крыше спортивного сооружения.

Жильцы соседних домов говорят, что от шума нет покоя ни днём, ни ночью. Закрывать окна тоже не получается — стеклопакет начинает сильно дребезжать.

— В итоге шум как в улье, и никакой передышки даже на ночь – установка работает непрерывно, – говорит Наталья.

Ранее жители Рязани выступали против строительства крытого катка в этом месте.