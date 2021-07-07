Рязанского журналиста Романа Сивцова похоронят в Пронске

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Стали известны дата и место прощания с рязанским журналистом Романом Сивцовым.

Директор рязанского бюро «Новой газеты» по решению родных похоронят рядом с родителями в Пронске. Там он проживал последние три года вместе с женой.

Прощание с Сивцовым пройдёт в четверг, 8 июля. В 9.45 пройдёт отпевание в церкви Архангела Михаила. Адрес: Нижне-Архангельская улица, 32А. Затем – похороны и поминки.

Для всех желающих проститься с Романом Сивцовым будет организван трансфер из Рязани в Пронск и обратно. Автобус Mersedes, госномер 373 будет ждать на стоянке площади Театральной.

Отправление — строго в 8.20. Возвращение в Рязань в 16 часов.

Напомним, Роман Сивцов умер от анафилактического шока после укуса ос во вторник, 6 июля. 15 мая ему исполнился 51 год.