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Понедельник, 12 июля, 2021
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Рязанский завод точного литья в этом году удвоит выпуск продукции

Елена Лобанова
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В этом году на рязанском заводе точного литья планируют удвоить выпуск продукции. Об этом заявил председатель совета директоров предприятия Виктор Регуш на встрече с губернатором в понедельник, 12 июля. 

Николай Любимов отметил большие заслуги Регуша в развитии промышленности и завода. Мужчина уже более 50 лет трудится на производствах. Долгие годы он возглавлял ООО «Завод точного литья». 

В этом году Виктор Регуш отметил 80-летие, но работу не оставил. Он поблагодарил губернатора за внимание к предприятию. 

— Мы ценим внимание государства, направленное на то, чтобы дать промышленным предприятиям возможность нормально жить и развиваться, создать для этого все необходимые условия.  В этом году в планах предприятия – удвоить выпуск продукции, запустить новое литейное производство, — отметил Регуш. 

Председатель совета директоров возглавил разработку и реализацию программы, которая направлена на опережающий рост экономической эффективности производства, более рациональное расходование финансовых и материальных ресурсов предприятия. 

Виктор Регуш в связи с юбилеем награжден почетной региональной наградой – знаком «За заслуги перед Рязанской областью».ООО «Завод точного литья» — предприятие, которое выпускает чугунное и стальное литье, литье в стопочные формы и по выплавляемым моделям.

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