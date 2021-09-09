Рязанский театра драмы покажет спектакль в усадьбе Ерлина

Рязанский театр драмы примет участие в проекте «Театр в усадьбах», реализуемый Фондом «Стремление» при поддержке Министерства культуры РФ.

14 сентября в 14:00 в Музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» будет показан второй акт спектакля «Белкин…» по произведениям А.С. Пушкина.

Режиссёр-постановщик — Урсула Макарова

Художник-постановщик — Наталья Бокова

Музыкальное оформление — Ануш Аветисян

Хореограф — Наталья Киреева

Художник по свету — Андрей Козлов

«Повести Белкина», первое завершённое прозаическое произведение Пушкина, было написано в Болдине, знаменитой осенью 1830 года. Отметим, что «Станционный смотритель» был закончен именно 14 сентября, согласно датировке самого поэта, а «Метель», которую мы представляем вашему вниманию, была закончена 20 октября. Обе эти повести, в постановке Урсулы Макаровой, сразу же обрели заслуженный успех на сцене Рязанского театра драмы, и мы с большой гордостью представляем вам одну из частей нашего спектакля «Белкин …».

Нам выпала уникальная возможность погрузиться в эпоху начала ХIХ века, в парковом ансамбле невероятной красоты. Перед нами развернутся яркие картины жизни пушкинской поры. Костюмы, прически и грим артистов выполнены в соответствии с заявленной эпохой. Мы увидим, как Бурмин и Марья Гавриловна обретают своё трудное и такое выстраданное счастье. Их история возвращает нас в то время, когда нет ничего важнее твоего ближнего, семьи, веры в Бога и … любви …

Сегодня, когда мы постоянно спешим, и почти не осталось места и времени для проявления и осознания чувств, очень важно возвращаться к тем временам, когда важнее любви не было ничего.

Возрастное ограничение 12+.