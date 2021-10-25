Рязанский спортсмен завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире по самбо

Рязанский спортсмен Артём Григорьев взял первое место на Всероссийском турнире по самбо в весовой категории 88 кг. Об этом сообщает региональный минспорт.

Всероссийский турнир по самбо «Мемориал мастера спорта СССР О.А. Грибенникова» среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. проходил в Феодосии с 21 по 21 октября. В нём участвовали около 300 спортсменов из разных регионов страны.

Артём Григорьев взял на турнире золотую медаль и кубок за лучшую технику. Теперь ему предстоит отправиться на первенство России.

Артём является воспитанником ФСК «Звезда», его тренирует Дмитрий Покровский