Рязанский спортсмен завоевал серебро на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике

На XXIV Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике «Золотые купола», который проходил 16-19 сентября во Владимире, рязанский спортсмен Кирилл Семиохин занял второе и получил звание «Мастера спорта». Об этом сообщается в региональном министерстве физической культуры и спорты.

В соревнованиях, посвящённых памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова, принимали участие мужчины и женщины из 19 областей России.

Отмечается, что Кирилл Семиохин, воспитанник СШОР «Олимпиец», также взял рекордные результаты для Рязанской области: совершил рывок 146 кг. и толчок 174 кг.