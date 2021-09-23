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Четверг, 23 сентября, 2021
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Рязанский спортсмен завоевал серебро на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике

Александр Ильин
Рязанский спортсмен завоевал серебро на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике
Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

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На XXIV Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике «Золотые купола», который проходил 16-19 сентября во Владимире, рязанский спортсмен Кирилл Семиохин занял второе и получил звание «Мастера спорта». Об этом сообщается в региональном министерстве физической культуры и спорты. 

В соревнованиях, посвящённых памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова, принимали участие мужчины и женщины из 19 областей России. 

Отмечается, что Кирилл Семиохин, воспитанник СШОР «Олимпиец», также взял рекордные результаты для Рязанской области: совершил рывок 146 кг. и толчок 174 кг.

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