Рязанский Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных ограничений в детских центрах

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело проверку соблюдения антикоронавирусных ограничений в 12 торговых центрах города, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе инспектирования сотрудники выявили нарушения в центре ООО «Орбита», который работал в период ограничений.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого передадут в суд.

Кроме того, специалисты проверили ТЦ «Атрон» и «Полетаевский». Последнему выдвинули предостережение.