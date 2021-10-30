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Суббота, 30 октября, 2021
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Рязанский Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных ограничений в детских центрах

Александр Ильин

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области провело проверку соблюдения антикоронавирусных ограничений в 12 торговых центрах города, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе инспектирования сотрудники выявили нарушения в центре ООО «Орбита», который работал в период ограничений.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, материалы которого передадут в суд.

Кроме того, специалисты проверили ТЦ «Атрон» и «Полетаевский». Последнему выдвинули предостережение.

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