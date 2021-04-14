Рязанский губернатор принял участие в семинаре по реализации национальной социальной инициативы

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14 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в семинаре-совещании по подготовке совместного заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Главы регионов, представители федеральных органов власти и эксперты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией Национальной социальной инициативы (НСИ).

Семинар состоялся в Москве. Участников приветствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Цель в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы для них было удобно. Поэтому вот этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным», – отметил Сергей Кириенко. По его словам, «перед тем как переходить к решениям, формализующим дальнейшую работу, крайне важно проанализировать конкретный опыт и все лучшее, что делается в регионах.

Генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева проинформировала участников о механизмах Национальной социальной инициативы и ее реализации в регионах. Инициатива НСИ реализуется Агентством по поручению Президента России. Это комплекс федеральных и региональных мер по улучшению качества жизни граждан. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

Совместно с экспертами участники семинара работали по подгруппам: рассматривали примеры конкретных жизненных ситуаций, обсуждали лучшие практики, направленные на устранение обозначенных проблем, проектировали новые дополнительные системные решения, направленные на повышение доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.

Губернатор Николай Любимов принял участие в подгруппе «Здравоохранение». В нее вошли Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководители ряда субъектов РФ.

По итогам совещания будут представлены предложения по улучшению процесса предоставления услуг в соцсфере. Планируется, что после того, как Правительство России доработает целевые модели НСИ, регионы смогут внедрить их у себя с учетом территориальных особенностей.

Совместное заседание Президиума Госсовета России и АСИ пройдет 15 апреля 2021 года.